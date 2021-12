Sa Metro Manila nagtatrabaho si Kyle Venturillo na taga-Puerto Princesa, Palawan.

Kaya noong tumama ang bagyo sa kaniyang bayan, nag-alala siya sa kaniyang kuya. Pero dahil hanggang ngayong wala pa rin siyang contact, nagdesisyon siyang lumipad pa-Palawan nang malamang maayos ang sitwasyon sa El Nido.

"Sobrang personal nito sa 'kin kasi I dont have parents anymore so I only have my brother and then hindi ko pa makontak. So parang Sunday pa lang, gusto ko nang pumasok ng Palawan. Hindi ko alam kung papaano. I've been really desperate… Malaman lang na ok sila, ok na kami," ani Venturillo.

Tulong-tulong na ang ilang netizens para makapagbigay ng updates sa mga lugar na wala pa ring signal o hirap maabot ang tulong. Ang Facebook page na "ThePalawan" halimbawa na ginawa ng direktor na si Dante "Ga" Garcia na nasa El Nido, bumuo ng volunteers na papasok ng Puerto Princesa para kumuha ng mga video ng mga taong nais magpahatid ng mensahe sa mga nag-aalalang kaanak.

"People who need to go to Puerto Princesa needs to ride a motorcycle or a boat, combo, mga limang sakay bago sila makarating du'n sa Puerto… I’m crossing to Puerto Princesa… Two hundred people were asking me to shoot a video of their family, parang proof of life lang, tapos babalik po kami ulit dito to the soonest possible time to be able to upload updates po," ani Garcia.

Pinost naman ng Dinagat Islands governor na si Kaka Bag-ao ang mga liham mula sa mga residente ng Dinagat islands. Ayon sa opisyal, maliban sa mga balita ay nais niyang maiparating ang mga mensahe ng kaniyang mga kababayan sa kanilang mga mahal sa buhay.

Ayon sa PLDT-Smart, naibalik na ang malaking bahagi ng serbisyo sa Mindanao. Nasa 86 porsiyento naman ang wireless at 60 porsiyento ang fixed services sa Visayas pero nakaapekto sa serbisyo ang kawalan ng kuryente at sira na transmission lines.

Sinisikap din ang restoration sa Palawan na naantala ng hindi madaanang mga kalsada at problema sa kuryente. Wala pa ring serbisyo sa Siargao pati na sa Dinagat Islands.

Ang Globe, hirap ding maabot ang Puerto Princesa at Siargao dahil sa dami ng mga tulay na bumagsak at kawalan ng kuryente.

Nag-set up naman ang pamahalaan ng communication facility sa Siargao pati na ang panawagan system para sa mga naghahanap ng kaanak.

"Nag-set up din po tayo ng Laging Handa tracking system kung saan ay physically tina-track po natin 'yung mga request ng mga kamag-anak o mga kaibigan na nandito sa Metro Manila o sa labas ng bansa para mahanap po 'yung kanilang mga kaibigan at kamag-anak na wala pong komunikasyon sa kanila," ani Communications Secretary Martin Andanar.

Tubig, pagkain, at gasolina ang pinakakailangan naman sa Siargao, maging ang mga crane pero papunta na ang pamahalaan para maghatid ng supplies, ayon kay Andanar.

Ayon sa disaster management expert na si Dr. Ted Esguerra, isa ang komunikasyon sa dapat pinaghahandaan dahil ito ang madalas na problema tuwing may sakuna.

Tingin niya, dapat may nakahanda nang mobile communication ang kada lokal na pamahalaan lalo na sa mga madalas tamaan ng bagyo.

"Communication is very vital lalo na sa responde at recovery… 3 hours in an extreme environment, without shelter you die, 3 days without water you die, 3 weeks without food you die, so may mga rule of 3, so ipa-prioritize natin 'yan, titignan natin anong unang kakailanganin para hindi lalala ang sitwasyon," ani Esguerra.

Payo ni Esguerra na oras na mawalan ng signal at kailangang lumipat ng lugar ay mag-iwan ng mensahe o indikasyon kung saan pupunta para hindi rin mahirapan ang rescue teams.

Marami naman ang nananawagan ng tulong sa social media mula sa iba't ibang lugar gaya ng Southern Leyte, ilang parte ng Cebu, at Negros Island.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News

