Mula Bicol, lumuwas pa-Maynila si Christine Naing para mag-asikaso ng mga papeles upang makapagtrabaho sa ibang bansa.

Muli siyang uuwi sa probinsiya pero aniya, mas magastos ngayon ang bumiyahe dahil bukod sa pamasahe, dagdag sa gastusin ang antigen test requirement ng ilang local government unit.

Isa si Naing sa mga nagtungo ngayong Martes sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) para makauwi sa kanilang mga lalawigan bago ang Pasko.

Ayon kay Jason Salvador, head ng PITX corporate affairs and government relations, mula pa noong weekend ay napansin na nila ang pagtaas ng foot traffic sa terminal.

"In fact, mas mataas na tayo ngayon kaysa sa pre-pandemic numbers. Kahapon, almost 105,000 tayo and noong Sabado, over 90,000. So we think medyo dire-diretso ito hanggang bago mag-Pasko," ani Salvador.

Dahil nasa Alert Level 2 ang Metro Manila, mas madali ngayong makapasok sa mga terminal. Dapat lang sundin ang mga health standard tulad ng pagsuot ng face mask.

Dahil pre-booked ang mga biyahe, hindi naman napupuno ang terminal at sinusunod ang prescribed capacity na itinakda ng Inter-Agency Task Force.

Nagpaalala ang pamunuan ng PITX sa mga bibiyahe na dalhin ang vaccine card at barangay acceptance letter.

Puwede rin umanong mag-advance booking hanggang 3 araw bago ang biyahe.

Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, mahaba rin ngayong Martes ang pila ng mga nais umuwi ng probinsiya o bumiyahe para sa Pasko.

Noong Lunes, tumaas nang 58 porsiyento ang bilang ng mga bumiyahe sa international flights.

Tumaas naman nang 436 porsiyento ang bilang ng pasahero ng domestic flights mula noong nakaraang taon.

— Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News