Last minute shopping inaasahan sa Divisoria

Marami ang namili sa Divisoria sa Maynila ngayong umaga. Inaasahan naman na dadami pa ang bibili habang papalapit ang Pasko. pic.twitter.com/ZnhDySoGut — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 21, 2021

MAYNILA— Maaga pa lang ay marami na ang pumunta sa Divisoria sa Maynila para mamili ng pang regalo sa Pasko at ihahain para sa Noche Buena.

Si Theresa Viaña, alas-5 pa lang ng umaga ay umalis na mula Malabon papuntang Divisoria sa Maynila. Ayaw niyang sumabay sa siksikan kaya minabuti nang maaga pa lang ay mamili na.

"Maaga ako namimili para mga pamasko para sa mga apo. Inihahanda ko na ano pwede kong bilhin para hindi crowded, inagahan na namin. Kasi mamaya masyadong crowded, sa katulad naming senior, hindi kami pwede makipagsabayan sa mga kabataan," ani Viaña.

Si Perla Turla naman, maaga ring nagbukas ng pwesto sa Ylaya Street, isa sa pangunahing shopping street sa Divisoria. Hindi aniya maganda ang negosyo ngayong taon. Bukod sa pandemya, wala pang pera at ayuda ang mga tao.

"Medyo matumal ngayon kumpara noong isang taon. Kasi noong isang taon, 'yung tao may pera pa kasi di ba nakakuha sila ng SAP, may pera sila. Ngayon wala," sabi ni Turla.

Pero inaasahan naman niya na posibleng gumanda pa ang negosyo ngayong linggo dahil sa mga last minute shopping ng ilan. Gaya ni Viaña, may bibili at bibili pa ng pang regalo at pang-noche buena.

"Nakapamili na ako ng mga konting gagamitin, mga gulay-gulay, sibuyas, mga bawang, luya. Kasi dito mura bilihin dito sa Divisoria... gagamitin namin 'yan sa afritada, mga spaghetti. Nire-ready namin lahat. Kasi pandemic pa tayo, hindi natin kailangan ng sobrang maghanda. 'Yung konting makakain ng buong pamilya kasama mo apo mo, OK na iyon," sabi ni Viaña.