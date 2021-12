Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Malabong maibalik ang suplay ng kuryente sa Bohol at ilang lugar sa Visayas at Mindanao bago mag-Pasko, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).

Sa kabuuan, aabot ng 518 ang poste ng NGCP na naapektuhan ng bagyong Odette kaya matindi ang hamon sa mga tauhang mag-aayos ng mga nasirang impraestruktura lalo pa nga't wala ring signal ang telco.

Kaya pa rin daw maibalik ang kuryente sa Cebu, Negros, Samar at Leyte provinces bago matapos ang taon.

Hindi pa sigurado kung kaya ito bago mag-Pasko.



Pero ang sa Bohol, Surigao del Norte, Siargao at Dinagat Islands, sigurado nang di kayang makumpuni hanggang Bagong Taon.



Kahit kasi maayos ang transmission line, kung maraming poste ng mga electric cooperatives ang nasira, di makakaabot ang kuryente sa kabahayan.

Samantala, dahil mahaba ang pila sa mga gasolinahan sa mga lugar na sinalanta, pinawi ng Department of Energy ang pangambang magkukulang ang suplay ng petrolyo.

Nagbabala ang Department of Energy na mahaharap sa multa at kulong ang mga mananamantala o magtataas nang sobra ng presyo ng petrolyo sa gitna ng kalamidad.



—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News