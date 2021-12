Nagtitinda ng hinangong bangus si Vicente Valina, residente ng Surigao City. Inuna pa nga niya ito imbes na ipagawa ang bubong ng kaniyang bahay para may panggastos sa pamilya.

SURIGAO CITY - Puspusan na ang pagkukumpuni ng nilipad na bubong ng sari-sari store ni Ariel Repeso sa Barangay San Juan sa siyudad na ito.

Kung hindi kasi ito maipagawa, baka mag-expire lang ang kaniyang mga paninda.



"Kahit alam mong madidismaya ka pero iniisip mo na lang talaga 'yung kailangan bumangon, bangon nang bangon kasi iniisip ko 'yung nangyari sa Yolanda. Bakit 'yung mga tao nakabangon, bakit tayo hindi? 'Yun lang ang iniisip ko kailangan tayong bumangon. Babangon tayo!" ani Repeso.

Nagtitinda naman ng hinangong bangus si Vicente Valina na ilang hakbang lang ang layo mula sa bahay ni Repeso.

Wala kasi siyang perang pampaayos ng bahay kaya nagtayo na lang muna siya ng tolda para may masilungan.

Nabatid naman ng lokal na pamahalaan na mas gusto ng mga residente sa lugar ng mga gamit na pampaayos ng kanilang bahay imbes na pagkain.

"Ang mga tao po talaga dito napaka-resilient, hindi po talaga marunong mapagod. Hindi nila alam kung papaano mag-give up, after a few days balik naman po, mag-open na naman po, the usual paninda nila, nagbebenta na sila, gumagawa po talaga sila ng paraan, sariling diskarte para makapagbenta, magkapera," ani Surigao Mayor Ernesto Matugas Jr.

Dahil abala ang mga residente sa pagkumpuni ng kanilang bahay sa Surigao city, mabenta ngayon ang dos por dos na kahoy na P400 per bundle na may limang piraso. Nasa P350 naman ang 8 talampakan na yero habang P100 naman ang kada kilo ng number 4 na pako.

'Yun nga lang, sarado pa rin ang mga bangko dahil wala pa ring kuryente at cellphone signal sa lungsod.

Bukas na rin ang ilang botika kahit nagkapunit-punit ang kanilang signage.

Partikular na tinututukan ng alkalde na maibalik kaagad ang kuryente, tubig, at cellphone signal sa lugar.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News