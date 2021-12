Members of the Philippine Coast Guard help repack relief goods inside the Department of Social Welfare and Development’s National Resource Operations Center warehouse in Pasay City on Dec. 17, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Nakapagbigay na ang Department of Social Welfare and Development ng P18.2-milyong halaga ng relief goods para sa mga biktima ng Bagyong Odette.

Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, inaasahan nilang marami pa silang maipapamahagi na tulong kapag bubuti na ang transportasyon at komunikasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo.

Sa kasalukuyan, nahihirapan ang ahensiya sa paghatid ng relief items at pagkuha ng impormasyon dahil sa lawak ng pinsala ni Odette.

"Dahil nga sa naging damage ni Typhoon Odette, meron din tayong kinakaharap na mga challenges sa pagpapahatid ng mga relief items natin," ani Dumlao sa panayam sa TeleRadyo.

"Gayundin sa pagkalap ng mga karagdagang impormasyon. 'Yung mga reports ay nahihirapan din tayong mag-generate dahil nga naapektuhan 'yung linya ng komunikasyon, transportasyon, and of course 'yung source ng ating kuryente."

Patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga biktima.

Dati nang sinabi ng DSWD na mayroon silang P900-milyong halaga ng standby funds at prepositioned goods para sa mga biktima ng kalamidad.

Base sa huling tala ng Philippine National Police, nasa 375 katao ang nasawi habang 56 na iba pa ang nawawala dahil sa Bagyong Odette.

