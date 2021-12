Watch more on iWantTFC

Inilarawan ni Dinagat Islands Gov. Arlene "Kaka" Bag-ao ang pinsalang dulot ng pananalasa ng bagyong Odette.

Isa ang Dinagat sa mga unang dinaanan ng Odette. Ayon kay Bag-ao, bagama't naghanda sila para sa pagdating ng bagyo, marami sa mga evacuation center at mga gusali sa kanilang lalawigan ang pinadapa ng bagyo.

"Wala talagang natira. 'Pag tinatanong ako kung ilang munisipyo, ang sagot ko 7. Ano ang worst hit? Ang sagot ko lahat," aniya.

"Ano ang description ko ngayon 'pag pumunta kayo doon, lahat ng bahay ay halos walang atip (bubong), 'yung iba wala na talaga, nasa lupa na lahat, kahit poste wala. Lahat ng mga pananim, mula sa saging, coconut, wala na lahat 'yan."

Dahil karamihan sa mga bahay at gusali ay nawasak, walang masilungan ang mga tao kapag umuulan. Nahihirapan din umano ang mga residente na makapagpatuyo ng mga damit at makapagkumpuni ng kanilang mga bahay.

"Ang problema ko nga ulit ay kapag umuulan ay nababasa kami ulit. Kaya marami sa na-save namin na bigas, nag-save kami eh, for at least a month, 'yun ang aming pre-emptive preparation kasi alam ko naman malakas 'yung bagyo. Pero nabasa halos lahat. Naka-save lang yata kami ng 150 sacks. 'Yun 'yung dinidistribute na namin ngayon para pagkain," ani Bag-ao.

"Wala kami kahit ano. Walang kuryente, walang tubig kasi sumabog 'yung mga pump, wala ring signal ng kahit ano, kaya hindi maka-connect. Kaya kapag nandito ako, nag-eextend lang ako ng mga isa, dalawang oras para makapag-text, masagot ko 'yung mga tawag sa akin, at makapagpost para nalalaman ng mga nakakakilala sa Dinagat kung anong hitsura ng Dinagat ngayon," dagdag pa ni Bag-ao, na kasalukuyang nasa Butuan City para makakuha ng signal at makapagpadala ng impormasyon.

Ayon kay Bag-ao, kahit anong tulong na maaaring maibigay sa kanila at sa iba pang mga lalawigang apektado ng bagyo ay malaking bagay para sa mga residente.

"Tingin ko po, kahit anong tulong, saan man 'yan, sa Dinagat, Siargao, Cebu, Bohol, tingin ko po ay malaking tulong. Hindi naman po kailangang mamili, hindi rin kailangang magkumpara kung sino ang mas badly hit. Kahit saan po tayo pumunta, tingin ko po tulong 'yan," aniya.

"Kahit ano. Ngayon po dahil nababasa 'yung bigas namin, kulang na po kami sa bigas, hanggang tatlong araw na lang. Kailangan ba namin ng tubig? Opo pero sana po 'wag na 'yung bottled water. Mas maganda po 'yung water hydrant, 'yung nakakalinis ng tubig para hindi kami mag-ipon ng basura."

Nanawagan rin si Bag-ao sa mga awtoridad na tulungan silang maiayos ang mga posteng kasalukuyan pang nakaharang sa mga kalsada.

"Sana po makarating 'yung mensahe ko sa lahat ng may kinalaman sa energy restoration. Kasi nakabalandra po sa kalsada 'yung poste, dahan dahan pa po naming inuurong, pero kailangan po ninyong itayo, siyempre," aniya.

Ayon kay Jeff Crisostomo, information officer ng Dinagat Islands, umabot na sa 14 ang nasawi sa lalawigan dahil sa bagyo.

Sa huling tala ng pamahalaan, umakyat na sa 375 ang kabuuang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Odette. Nasa 56 naman ang kasalukuyan pang nawawala.