Matapos barilin ang mag-ina, pulis at anak nito 'naglakad na parang wala lang': saksi

MAYNILA — Umalis na tila walang nangyari si Police Senior Master Sgt. Jonel Nuezca, kasama ang kanyang batang anak, matapos nitong pagbabarilin ang kapitbahay nilang mag-ina, kwento ng testigo sa krimen nitong Lunes.

“Kinuha niya ‘yung anak niya tapos naglakad po sila na parang wala lang. Ako po nun kitang-kita ko po kung paano niya binaril tapos pinatay ko na lang ‘yung video ko,” kwento ng saksi sa ABS-CBN Teleradyo.

“Ang lapit-lapit ko na po sa kanila pero wala man lang po akong nagawa. … Nung babarilin po sila, akala ko po pati ako babarilin,” dagdag pa ng saksi na hindi papangalan sa ulat na ito sapagkat siya ay minor pa.

Nag-viral ang kuhang video ng saksi kung saan makikitang pinagbabaril ni Nuezca sina Sonya Gregorio, 52, at Frank Anthony Gregorio, 25, matapos ang isang alitan dahil sa paggamit ng boga.

Salaysay ng saksi, nagsimula ang alitan nang gumamit si Anthony ng boga, isang improvised canon na gawa sa bamboo o tin cans para makapag-ingay sa Bagong Taon, matapos nilang lumangoy kasama ang isang lalaking nangangalang “Pipoy.”

Aniya, dumating ang pulis at sinapak umano sa mukha ang biktima ayon sa iba pang nakakita. Agad siyang sinabihan ni Frank Anthony na kuhanan ng video ang eksena.

“Maya-maya sumugod na po ‘yung pulis. ‘Di ko po nakita pero sabi po ng ilang mga nakakita ay sinuntok po siya. Sinuntok po ng pulis si Kuya Anton,” kwento ng saksi.

“Nagpapanic na po kasi ako noon, sabi po nila, i-video mo na, i-video mo na, sabi po nina Kuya Anton,” dagdag pa niya.

Kwento pa ng saksi, agad na dumating si Lola Sonya at mahigpit na niyakap ang anak sa pagtatangka ng pulis na arestuhin ang anak.

Aniya, nagmamakaawa na ang ina at mahigpit na nakayakap sa anak ngunit pilit na kinukuha nito ang pulis hanggang sa mapunit na ang shorts ni Frank Anthony.

“[Si Lola Sonya] yumakap na po siya kay Kuya Frank kasi aarestuhin na raw po siya ng pulis. Pilit na po siyang binibitbit inano na po nung pulis ['yung] shorts ni Kuya Frank. Napunit na nga po ‘yung short niya pero si Lola Sonya, ayaw niya pong bitawan,” saad ng saksi.

Dagdag pa niya, nakikialam pa ang anak ng pulis at akmang mananabunot din sa mga biktima.

“‘Yung anak niya lang po nandito. ‘Yung anak niya, nakisali rin po sa gulo, nakisabunot din po. Opo. Ang tapang-tapang niya po tas sinabi niya po doon kina Lola [Sonya] na “My father is a policeman,” aniya.

Dito na tumugon si Lola Sonya ng “I don’t care” sa huni ng isang tanyag na K-pop group at nagbanta na ang pulis sa buhay ng mag-ina at kinasa ang baril.

“Nagbi-video po ako, malapit po ako sa kanila pero ‘di ko po nakikita, ‘di ko po sila tinitignan kasi tinitignan ko po ‘yung mga bata na nasa likod ko kasi nag-iiyakan na sila,” kwento ng saksi.

“Tapos po, narinig ko po bigla na sinabi niya “Gusto niyo patayin ko kayo?” tapos po sakto po, pagkaharap ko po saka niya binaril sina Lola Sonya,” dagdag pa niya.

Ayon kay Paniqui police chief Lt. Col. Noriel Rombaoa, nagkakaalitan na noon ang dalawang magkapitbahay hinggil sa “right of way” na anila’y naresolba na ng barangay.

Stop the killings, trending

Sa pagkalat ng video sa social media, usap-usapan ang pagkundena sa mga akto ng pulis at pagkamit ng hustisya napaslang na mag-ina.

Bandang 1:00 p.m. #StopTheKillingsPH ang numero unong trending hashtag sa bansa kasunod ng #JusticeforSonyaGregorio, #EndPoliceBrutality at #PULISANGTERORISTA.

What cops are capable of doing in broad daylight, surrounded by civilians, in front of their own children — all these things make you wonder how much worse they can do in the dark, with no witnesses, no cameras, no law. #PulisAngTerorista