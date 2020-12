Galvez: Walang nagpabaya sa vaccine negotiations

Mga vial na naka-label ng 'COVID-19 Coronavirus Vaccine'sa isang illustration noong Disyembre 4, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File

Iginiit ni vaccine czar Carlito Galvez na walang bus na na-miss o bolang nahulog pagdating sa pakikipag-negosasyon ng gobyerno sa iba-ibang pharmaceutical companies para matiyak na makakakuha ang Pilipinas ng COVID-19 vaccine.

Ito ay sa kabila ng paratang na nagpabaya si Health Secretary Francisco Duque III sa kasunduan kasama ang American company na Pfizer, na sinundan pa ng panawagan ni Sen. Manny Pacquiao na magbitiw na ang kalihim sa puwesto.

"No 'bus' was missed or no 'ball' was dropped because we are focused on our main goal and that is, to secure an equitable share of the vaccines," ani Galvez sa isang pahayag.

Ayon kay Galvez, nasa "advanced stage" na ang negosasyon sa iba-ibang manufacturer.

Wala rin aniyang basehan ang mga paratang, na imbes na makatulong ay lalo lang makapagpapalayo sa layuning makakuha ng ligtas na bakuna para sa mga Pilipino.

"These unfounded accusations and unnecessary noise that may derail us from pursuing our goal of securing safe and effective vaccines," ani Galvez.

Sa negosasyon ng clinical trials ng iba-ibang bakuna, ang Sinovac at Clover Biopharmaceuticals ng China, at Janssen ng Amerika pa lang ang nasa proseso ng pagpasa ng aplikasyon sa Food and Drug Administration (FDA).

Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, ito pa lang ang mayroon sila sa ngayon, at wala pang manufacturer na nag-a-apply para sa emergency use authorization ng bakuna.

Ipinaliwanag din ni Domingo kung ano ang kahulugan kapag nakarating na sa level ng FDA ang bakuna.

"Itong 3 ito na nag-apply for clinical trial, dumaan naman sa vaccine expert panel ito. So tinignan 'yong phase 1 and phase 2 trials. And convinced naman sila na medyo maganda naman 'yong safety and efficacy profile nila. Kaya pinayagan na mag-clinical trial phase 3 dito sa atin," ani Domingo.

Pagdating naman sa solidarity trial ng World Health Organization (WHO), sinabi ni Domingo na wala pang dokumentong naisusumite ang organisasyon sa kanila.

Hindi malayong sa Enero na magsumite ang WHO sa FDA. Ito rin umano ang target na buwang maumpisahan ang trials.

Pero maaaring abutin ng 4 na linggo bago aprubahan ng FDA ang mga dokumento dahil bubusisiin pa ito ng ahenisya.

Batid naman ng Department of Health ang pagkabagot ng publiko habang wala pang bakuna.

"Please try to remember that government is trying to do its best so we can have vaccine by next year," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa pagsali ng Pilipinas sa COVAX ng WHO, sinabi ni Vergeire na may garantisadong makakakuha ng bakuna para sa 20 porsiyento ng populasyon ng Pilipinas pero hindi ito mabibigay ng isang bagsakan.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

