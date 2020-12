DILG palalampasin ang pagbirit ni Panelo sa resto: 'Nag-apologize sya'

MAYNILA – Itinuturing ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na "isolated incident" ang nakuhanang karaoke session ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa isang restoran kaya hindi na siya iimbestigahan.

Isang video kasi ni Panelo ang kumalat kung saan kita ang pagbirit nito sa isang restoran na tinanggal pa ang face shield at face mask.

Ito ay kahit na nililimitahan ang naturang aktibidad sa gitna ng pandemya dahil sa posibilidad na maikalat ang virus.

Pero para sa DILG, wala nang saysay ang pag-iimbestiga kay Panelo dahil humingi na rin daw ito ng tawad. Dapat na lang daw itong kapulutan ng aral.

"Wala naman kinakailangang imbestigahan dito. Pero ito ay isang mapupulutan ng aral na bilang isang official, dapat i-observe mo ang lahat... Nag-apologize siya na hindi dapat niya ginawa," ani Interior Secretary Eduardo Año ngayong Lunes.

Hindi ito ang unang pagkakataon na may nasita sa opisyal ng pamahalaan dahil sa pagsuway sa health protocols.

Nauna nang pinuna ng netizens si Presidential Spokesperson Harry Roque noong nakaraang buwan matapos ma-videohang nagkakaraoke sa gitna ng hambalos ng bagyong Ulysses.

Sa maraming bahagi ng bansa, nililimitahan din ang karaoke para hindi makabulahaw sa mga nag-aaral sa gitna ng blended learning.



