Binatilyong nagbibisikleta patay nang mabangga ng jeep sa Maynila

Patay ang isang teenager matapos mabangga ng jeep habang nagbibisikleta sa Maynila. Retrato mula sa Manila Police District Public Information Office

MAYNILA — Patay ang isang 16 anyos na lalaki matapos mabangga ng jeep habang nagbibisikleta sa Intramuros area sa lungsod na ito, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon sa mga kasamahan ng biktima, nagbibisikleta sila nang biglang sumulpot ang jeep sa likuran ng biktima pagdating nila sa kanto ng Victoria Street.

Tumilapon ang biktima mula sa bisikleta at nagulungan pa ng jeep kaya agad itong namatay.

Hawak na ng pulisya ang tsuper ng jeep, na kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

