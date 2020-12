Ama na wanted sa panggagahasa sa anak timbog sa Bohol

INABANGA, Bohol – Timbog ng pulisya ang isang ama na wanted sa serye ng panggagahasa sa kanilang sariling anak.

Higit 1 taong nagtago ang suspek sa Iloilo City at Bohol para takasan ang kasong 7 counts of rape and sexual assault na isinampa ng kaniyang anak.

Ayon sa pulisya, 4 taon paulit-ulit na hinahalay ng ama ang kaniyang menor de edad na anak mula 2015.

Kasalukuyang nasa Bohol Provincial Police Office ang suspek at habang hinihintay ang paglilitis.

–Mula sa ulat ni Gracie Rutao

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC