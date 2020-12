ALAMIN: Maaaring gawin ng DOLE 'pag di nagbigay ng 13th month pay ang employers

MAYNILA– Binibigyan ang mga employer ng hanggang bisperas ng Pasko para ibigay ang 13th month pay ng mga manggagawa nila.

Kaya ang ilang manggagawa, sabik na sa inaasam-asam nilang dagdag-budget sana bago ang Noche Buena.

Pero apat na araw bago mag-Pasko, wala pa ring natatanggap na 13th month pay si Jun Pasamba na kusinero sa isang restoran.

Dahil dito, sinabihan na niya ang pamilya na huwag nang umasa sa nakasanayang selebrasyon tuwing Pasko.

"Pambayad man lang sa upa eh, malaking bagay na rin yon kahit kaunti kasi hindi naman tumitigil yung bayaran buwan-buwan, dire-diretso. Tubig, ilaw, bahay, pagkain pa namin," aniya.

Base sa batas, may pagkakataon pa ang mga employer na magbigay ng 13th month pay hanggang Disyembre 24.

Pero kung hindi talaga magbabayad, may mga maaaring gawin ang Department of Labor and Employment para pwersahin ang mga employer na bayaran ito.

"Agad-agad iisyuhan namin ng order yung employer to pay. [Kaya] pag hindi nag-pay... we go to the bank account of the employer and then i-garnish namin yung pera nila don, then gamitin namin yung pera to pay the 13th month pay. Ngayon kung walang pera sa bangko, whatever personal property or properties of the employer, pwede namin i-foreclose," sabi ni DOLE Secretary Silvestre Bello III.

Apela naman ng Employers Confederation of the Philippines, sana ay makatikim din ng tunay na ayuda mula sa pamahalaan ang mga negosyong naghihikahos.

Sa kabila nito, nilinaw ng kagawaran na 2 reklamo pa lang ang natatanggap nila kaugnay sa hindi pagbabayad ng 13th month pay.

Pero ayon sa Defend Jobs Philippines, mahina lang ang monitoring ng DOLE.

"Nakatanggap kami ng mga reports hindi lang dalawa kundi 15 companies na halos nag-e-employ ng 200 to 300 workers. Hindi pa kasama dito yung ibang mga nag-text sa amin na ayaw magpakilala dahil natatakot na baka balikan sila ng mga employers," ani Christian Lloyd Magsoy, spokesperson ng naturang labor group.

Mismong si Pasamba, ang kusinero, sinabing wala siyang balak magreklamo sakaling di bigyan ng 13th month pay, lalo’t nitong Disyembre lang sila nagbalik operasyon.

"Mahirap naman magreklamo kasi ano bago pa nga lang sila bumabawi eh sa'n sila kukuha non... Kailangan namin silang intindihin," aniya.

Ayon naman sa DOLE, mas mapoprotektahan ang mga karapatan ng manggagawa kung ire-report sa kanilang mga hotline na 1348 at 1349 ang mga ganitong paglabag para agad na maaksyunan.

