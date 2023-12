Kuha ng Bulacan Police Provincial Office

Arestado ang dalawang lalaki at isang babae dahil sa pagbebenta ng ilegal na mga paputok sa Bulacan.

Ayon sa paunang impormasyon mula sa Bulacan Police Provincial Office,

nakatanggap ng ulat ang pulisya hinggil sa mga ilegal na paputok na ginagawa ng mga suspek sa San Ildefonso, Bulacan.

Nang pumunta ang PNP sa lugar ay dun nila natuklasan na walang kaukulang permit ang mga suspek para gumawa ng mga paputok.

Unang naaresto sa kanilang operation sa Brgy. San Juan, sa San Ildefonso ang kwarentay kwatro at trentay dos anyos na mga lalaking suspek.

Habang sa Brgy. Pulong Buhangin, Santa Maria naman naaresto ang isang singkwentay sais anyos na babae na kanilang kasamahan.

Kuha ng Bulacan Police Provincial Office

Nakumpiska sa mga suspek ang isang sako ng five star, 1400 piraso ng Pla-Pla, 100 piraso ng Bawang, 20 piraso ng one thousand (1,000) rounds ng judas belt (sawa), at 10 piraso ng firecracker fuse.

Mahaharap ang suspek sa reklamong paglabag sa RA 7183 or An act of regulating the sale, manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnic devices.