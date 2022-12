TINGNAN: Pinoy bag designer sa Barcelona, inspirasyon ang kahirapan noong siya’y nag-aaral pa

BARCELONA - Bongga ang naging launch ng bag exhibit ng Barcelona-based bag designer na si Bernie Velasco na ginanap sa Philippine Consulate General sa Barcelona nitong December 9 hangang 15.

Yari sa authentic leather at gawa sa kamay ng Spanish at Catalan artisans, inilunsad ni Velasco ang kanyang bag brand at collection na tinawag na “Bonga Bags.”

Nilaro ni Velasco ang kanyang brand name mula sa female version ng kanyang palayaw na Bong at ng Tagalog slang na “bongga” na ang ibig sabihin ay fabulous, stylist o flamboyant sa Ingles.

Naging inspirasyon ni Velasco ang kanyang karanasan noong siya’y nag-aaral pa. Dahil kasi sa kahirapan, kinukutya siya ng kanyang mga kaklase dahil brown envelope lang ang ginagamit niyang bag.

Sinikap niyang marating ang kanyang mga pangarap hanggang nagkaroon siya ng sariling bag brand.

