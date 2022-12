Pinoy health workers lumahok sa strike, umento sa sahod iginiit

LONDON - Umento sa sahod na hindi bababa sa 19% ang ipinagsisigawan ng NHS workers, kasama ang ilang Pinoy nurses at ibang healthcare workers sa kanilang nationwide strike noong Huwebes.

Naging makasaysayan ang strike dahil kinabilangan ng buong pwersa ng National Health Service (NHS). Ito na umano ang pinakamalaking kilos protesta sa kasaysayan ng public healthcare system ng United Kingdom.

Pinangunahan ng unyon ng Royal College of Nursing (RCN) ang welga. Nag-ingay ang mga empleyado ng NHS sa tapat ng St. Thomas hospital sa London, na malapit lang sa Palace of Westminster, para kalampagin ang pamahalaan.

Maging ang community leaders at mga dumadaang motorista, nakiisa sa 12-oras na nationwide strike. Giniginaw man dahil bumagsak ang temperatura sa UK, uminit naman ang panawagan ng healthcare workers para sa 19% dagdag sahod, hiling na una nang tinanggihan ng gobyerno.

Ininda ng ilang Pinoy nurses na sumali sa strike ang negative 6-degree celsius na temperatura upang maipaabot lang ang kanilang mga hinaing.

“Nurses' wage doesn’t meet the inflation rate here in the UK so we are hoping the government will hear us for an increased age for the nurses,” sabi ni Janet Liang, Pinay nurse.

“I’m more worried about the other nurses na mas mababa ang band sa akin, because like a band 5 and a band 6, I’ve heard na some of my colleagues who are using food banks, especially if you have a family, mahirap ‘yun,” sabi ni Karen Torre, Pinay nurse.

Sa Newcastle upon Tyne sa Northeast England, naglunsad din ng rally ang healthcare professionals kasama ng ilang Pinoy workers, kasabay ng pagbuhos ng snow doon.

Sa kanilang Twitter post, inihayag ng Filipino Nurses Association ng UK (FNA-UK) na suportado nila ang pagsali ng ilan sa kanilang mga miyembro sa kilos protesta.

Ibinahagi naman ng Philippine Nurses Association ng UK (PNA-UK) sa kanilang Facebook page ang larawan ng ilan sa kanilang mga opisyal at miyembro na lumahok sa rally.

Ayon naman sa UK government, hindi kakayanin ng pamahaalaan ang 19% na umento sa sahod lalo pa’t noong nakaraang taon, tumanggap na ng 3% salary increase ang NHS workers.

Buwelta ng healthcare workers, sapat lang ang isinusulong nilang wage hike dahil sa mataas na inflation rate ng bansa. Nahaharap din sa matinding pressure sa trabaho ang mga empleyado bunsod ng malalang workforce crisis sa public health sector.

Ito’y sa kabila ng patuloy na pagdating ng overseas workers sa UK kabilang ang Filipino health professionals para magtrabaho sa NHS.

“Yung nasa ward, stressful kasi always short-staffed, tapos pagdating ng payslip mo hindi enough, lalo na ngayon nagtaas ang electric bills. Electric bills are getting high na, tapos cost of living is getting more expensive,” sabi ni Richa Ramos, kasama si Joyce Ylaya, mga Pinay nurse.

Nitong Oktubre, umaabot sa hanggang 11.1% ang inflation sa UK, pinakmataas sa loob ng apatnaput isang taon.

Anim sa kada sampung routine operations ang kinansela sa mga ospital na lumahok sa strike ayon sa health leaders.

Muling maglulunsad ng kilos protesta ang healthcare workers sa December 20. Lalahukan ang naka-ambang panibagong welga ng iba-ibang ospital, mental health units at specialist care providers sa England, Wales at Northern Ireland.

Babala ng RCN, magpapatuloy ang mga malawakang strike hanggang sa pakinggan sila ng gobyerno at buksan na ang negosasyon kaugnay ng dagdag-sahod.

Muling nag-strike ang health care workers araw ng Martes, December 20 at kasado na rin ang ambulance strike sa December 21.

