SHANGHAI, CHINA - Matagumpay ang paglahok ng Pilipinas sa 5th China International Import Expo o CIIE kung saan nakasungkit ang bansa ng high record na USD 655.15 million sa sales at deals na halos sampung porsyentong mas mataas sa nalikom na kita noong nakaraang taon na USD 597 million.

Ang CIIE ang pinakamalaking import-themed exhibition sa buong mundo na ginaganap tuwing Nobyembre sa Shanghai.

Mga lumahok sa 5th China International Import Expo

Ayon pa sa Philippine Trade and Investment Center (PTIC)-Shanghai, ang CIIE sales ngayong taon ang pinakamataas na naitala ng Pilipinas sa anumang nilahukang trade expo sa iba-ibang panig ng mundo.

“Our trade and agriculture officials and exhibitors did a marvelous job. This stellar outcome also leaves no doubt about the robust demand for quality Philippine food products and agricultural produce in China’s huge and still expanding market...

There is plenty of room to fill, and the annual CIIE is unmatched as a vehicle for our future promotion and closing those crucial deals,” pahayag ni Consul General Josel F. Ignacio.

Kabilang sa mga nakilahok sa expo ang 62 food at food-related na mga kumpanya mula Pilipinas kung saan kasamang isinulong ang industriya ng kape kabilang na ang specialty coffee ng Pilipinas.