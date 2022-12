Kalmado pa ang sitwasyon sa NAIA nitong Martes, limang araw bago mag-Pasko.

Inagahan ng pamilya Lorenzo na umalis ng Tagaytay para ihatid ang mag-inang Jovielyn Perez at 2-taong gulang na si Zeus na lilipad patungong Canada para makasama ang padre de pamilya. Ito’y para maka-iwas sa trapik.

Buong pamilya ang naghatid kina Jovielyn at Zeus sa NAIA 1.

“Di po namin masasabi na masaya kasi po siyempre kulang po ang pamilya namin. Naiiyak po ako eh magpa-Pasko, first time na wala siya. Eh 'yan po ay masarap magluto. 'Yun po ang isang mami-miss namin sa tuwing may handaan. Siya po ang tagaluto namin lalo na sa spaghetti," ani Christina Lorenzo, nanay ni Perez.

“Sobrang saya po kasi kitang kita po ang pagmamahal nila sa akin at saka po sa anak ko. And malungkot din po kasi iiwanan ko na po sila, matagal po magkita kita uli,” ayon kay Perez.

Samantala, nakipagpartner ang Manila International Airport Authority (MIAA) sa Grab Philippines para ipatupad ang "Airport to Anywhere (ATA)" program para maglaan ng dagdag na dedicated na 200 Grab accredited vehicles para matugunan ang inaasahang pagdami ng demand para sa masasakyan ng mga pasaherong lalapag sa NAIA.

Maaaring mag-book gamit ang Grab mobile app o sa Grab booth nang walang surge charges.

"We explored this partnership as part of our preparations for the Christmas season. We thank Grab Philippines and the LTFRB for joining hands with us in the interest of our air riding public,” ani MIAA General Manager Cesar Chiong.

Si Rex Gayares na galing Negros Occidental, first time sasakay ng Grab at nagpatulong magpa-book sa Grab booth sa NAIA 3.

Papunta siya sa Victory Liner station sa Caloocan para bumiyahe papuntang Pampanga kung saan siya magpa-Pasko kasama ang pamilya.

“First time ko mag-book wala akong sundo eh. Dalawa lang kami mag-asawa kasama sa bahay mga bata. Eh walang magmamaneho ng sasakyan kaya balik sa Grab. Tapos magba-bus pa ako,” ayon kay Gayares.

Nagpa-book din sa Grab booth si Jennifer Palatyo na galing Davao at tutuloy sa Makati.

“Nahirapan po ako kasi hindi ko po kabisado ang Maynila. So, very helpful po na may Grab booth dito kasi nga tumutulong sila magbook ng taxi kung saan po kayong hotel pupunt," dagdag ni Palatyo.