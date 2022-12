DOH may paalala dahil nauuso uli ang trangkaso

Watch more News on iWantTFC

Sa gitna ng malamig at maulang panahon ngayong Christmas season, nauuso na naman ang flu o trangkaso, ayon sa Department of Health (DOH).

Dulot umano ito ng pagpasok ng influenza virus sa respiratory tract ng isang tao.

Halos pareho umano ang sintomas ng trangkaso sa COVID-19 tulad ng lagnat, pananakit ng ulo, sipon, ubo at namamagang lalamunan.

Puwede ring makaranas ng pananakit at panghihina ng katawan ang taong may trangkaso.

Sakaling makaramdam ng sintomas, ipinayo ng DOH na magsuot ng face mask, limitahan ang pakikisalamuha sa ibang tao, magpahinga, at kumain nang masustansiyang pagkain.

Obserbahan din ang sarili, kumonsulta sa doktor sa pamamagitan ng telemedicine, at magpa-test na rin kung may COVID-19 para makasigurado.

"Based on trends, nakikita natin na kapag dumadating 'yong 'ber' months, mas mataas ang ating mga kaso for this trangkaso or flu-like symptoms. And this primarily is because of the change in weather," ani DOH Officer-in-Charge Maria Rosario Vergeire.

Sa mga walang kakayahang magbayad ng RT-PCR o antigen test, sinabi ng DOH na may libreng COVID-19 test sa health facilities ng mga lokal na pamahalaan.

Ayon pa kay Vergeire, puwede ring sagutin ng PhilHealth ang gastos sa COVID-19 test sa mga ospital.

Ngayong kabi-kabilaan ang mga pagtitipon at pagdiriwang sa kapaskuhan, ipinayo ng DOH sa publiko na maging mas maingat para maiwasan ang hawahan, mapa-trangkaso o COVID-19.

Tulad ng COVID-19, nakukuha ang trangkaso kapag nakalanghap ng droplets mula sa pagbahing, pag-ubo o pagsasalita ng taong may naturang sakit.

Ayon sa DOH, para maiwasan ang trangkaso, iwasang lumapit sa taong may sakit at ugaliing maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, at magpabakuna laban sa influenza taon-taon.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News