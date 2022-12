Tinanggal na sa serbisyo ang limang pulis na idinadawit sa pagdukot sa isang e-sabong executive sa Laguna noong nakaraang taon, sabi ngayong Martes ng Philippine National Police (PNP).

"'Yong lima po na na-involve dito (pagdukot sa e-sabong executive), nakakitaan ng substantial evidence doon sa kanilang [administrative] case at iyong recommendation sa kanila ay dismissal from the service," sabi ni PNP Spokesperson Jean Fajardo.

Ayon kay Fajardo, kasalukuyang nasa restrictive custody ang limang pulis sa regional headquarters ng Calabarzon police.

Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice (DOJ) ang pagkakaso sa 3 pulis na umano'y dumukot sa e-sabong executive na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna noong Agosto 30, 2021.

"Lima[ng pulis] po ito although doon sa inirekomendang kaso ng Department of Justice, tatlo lamang 'yong nahanapan ng probable cause," paliwanag ni Fajardo.

Base sa imbestigasyon, nagpanggap ang mga pulis na agents mula sa National Bureau of Investigation at nagkunwaring maghahain ng arrest warrant kay Lasco dahil umano sa kasong estafa.

Nakuhanan pa ng CCTV ang umano'y kunwaring pag-aresto kay Lasco, na pinosasan pa. Iyon umano ang huling pagkakataong nakita ang e-sabong executive.

Bukod sa pagdukot, inirekomenda rin ng DOJ ang kasong pagnanakaw laban sa mga pulis matapos umanong tangayan ng higit P10 milyong halaga ng pera, alahas at iba pang gamit ang bahay ni Lasco.

Ang kaso ni Lasco ang unang reklamong nalutas ng DOJ hinggil sa mga nawawalang sabungero. Nakabinbin pa sa ahensiya ang reklamo kaugnay sa 30 iba pang nawawalang sabungero.

— May ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News