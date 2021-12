Naitala ng Pilipinas ang ikatlong kaso nito ng omicron variant ng COVID-19 sa isang returning overseas Filipino, sabi ngayong Lunes ng Department of Health (DOH).

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, nakita ang bago at mas nakahahawang variant sa isang 36 anyos na lalaki na dumating sa Cebu noong Nobyembre 28.

Asymptomatic ang pasyente, na hindi pa rin nababakunahan laban sa sakit at may travel history sa Egypt.

"The case completed his isolation in Cebu before travelling back to Cavite, his hometown, where he immediately self quarantined at home upon arrival," ani Vergeire.

Natunton na ulit ang lalaki, na nagnegatibo sa COVID-19 nang isailalim ulit sa testing.

Ayon kay Vergeire, bineberipika na rin ng DOH ang COVID-19 test result at health status ng ibang pasaherong kasama ng lalaki sa kaniyang flight.

Base sa flight manifest, may 3 close contact ang lalaki, na pawang naka-home quarantine at nagnegatibo sa COVID-19, sabi ni Vergeire.

Naitala ng Pilipinas ang unang dalawang kaso ng omicron noong nakaraang linggo, sa isa ring returning Filipino at isang Nigerian. Pareho silang asymptomatic habang negatibo naman sa sakit ang kanilang mga close contact.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 263 bagong kaso ng COVID-19 pero 13 laboratoryo ang bigong makapagbigay ng datos.

Sa kabuuan, umabot na sa 2,837,730 kumpirmadong kaso ng COVID-19 na ang naitala sa Pilipinas mula nang mag-umpisa ang pandemya noong nakaraang taon. Sa bilang na iyon, 9,592 ang active cases.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News