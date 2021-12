PH, nakilahok sa largest gaming convention sa S. Korea

SEOUL, SOUTH KOREA -- Nakilahok ang Pilipinas sa G-Star sa Busan, South Korea kamakailan na siyang pinakamalaki at nangungunang gaming industry sa Korea at kabilang sa pinakamalalaking industriya sa buong mundo ayon sa anunsiyo ng Department of Foreign Affairs o DFA noong ika-10 ng Disyembre 2021.

Sampung Filipino gaming companies ang nakibahagi sa event na kinatawan ni Philippine Commercial Counselor Jojie Dinsay.

Ang Philippine booth sa ASEAN-Korea Centre Pavillion noong G-Star 2021 event

Dagdag pa ng DFA, bumisita sa PH booth si Philippine Ambassador to South Korea Ma. Theresa Dizon-De Vega kasama si Third Secretary and Vice Consul Reisha Olavario bilang pagbibigay suporta sa mga kinatawan ng Pilipinas.

Nagpahayag ng interes sa Philippine game industry ang ilang kumpanyang Korean at nagmungkahi ring palakasin pa ng Pilipinas ang kakayahan nito sa blockchain technology at metaverse game development dahil sa mataas na demand dito sa ngayon at sa hinaharap.

Source: Department of Foreign Affairs