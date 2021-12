Watch more on iWantTFC

Natuklap ang bubong ng sports complex ng Siargao Island sa paghagupit ng Bagyong Odette noong Huwebes.

Nakuhanan ni Jeffrey Poi Sun, taga-General Santos City at turista sa Siargao, ang paglipad ng malakas na hangin sa mga yero at bakal ng gym.

Aniya, lumikas sila sa sports complex para mailigtas ang sarili at mga kasama niyang kaibigan, nang mawasak ng bagyo ang evacuation center.

Lumipat sila sa isang kwarto at nagkumpulan kasama ang iba pang lumikas, na kabilang ang mga matatanda, buntis, at sanggol sa

takot at pangamba ang kanilang naramdaman dahil sa tindi ng bagyo.

Nagdasal sila sa kasagsagan ng hagupit na malampasan nila ang bagyo na ligtas silang lahat.

"Lutaw nami, feeling namo didto nami mamatay," ani Jeffrey.

(Lutang na kami, feeling namin doon na kami mamamatay.)

Ayon kay Jeffrey, nakaligtas sila matapos ang bagyo at kahapon, Linggo, lamang sila nakauwi pabalik sa GenSan.

"Makahilak gihapon ko mag-isip uy. Thanks God nakahawa mi sa island nga safe."

(Napapaiyak pa rin ako kapag naiisip ang pinagdaanan namin. Thanks God nakaalis kami sa isla na ligtas.)

Isa sa mga pinakaapektado ng Bagyong Odette ang Siargao Island, kung saan 95 porsyento ng mga bahay ang nasira.

— Ulat ni Hernel Tocmo