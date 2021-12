Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sisikapin ng gobyerno at National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na maibalik bago mag-Pasko ang kuryente sa Visayas at Mindanao na sinalanta ng bagyong Odette.

Sa ngayon, Bohol na lang sa buong Pilipinas ang nasa total blackout.

Naayos na ng NGCP ang ibang transmission lines pero halos 500 na poste kasi ang natumba, batay sa inisyal na pagsusuri.

Ngayong araw target maibalik ang transmission line sa Agusan del Norte at Agusan del Sur at bago mag-December 25.

Pero wala pang kasiguruhan kung kailan maibabalik ang transmission lines sa mga lugar na nasapul sa Visayas.

"It's hard to speculate right now but given yung lateness ng date, Dec. 20 na ngayon at 'yung dami ng mga poste na nakita natin, best efforts tayo. At least sa city centers kung saan natin nakikita ang relief centers operations... 'Yan ang ating tatrabahuhin," ani NGCP spokesperson Cynthia Alabanza.

Problema rin ng NGCP ang suplay ng petrolyo para mas mabilis ang pag-aayos ng mga nasirang linya.

"Siyempre our stake trucks and our vehicles also run on gasoline and diesel so nahihirapan din kami cause it's short supply and nakapila kami with everyone else so we're trying to work out a situation or an arrangement where we can be prioritized," paliwanag ni Alabanza.

Nasa lagpas 3 million pa rin ang mga residenteng walang kuryente 4 na araw mula nang bayuhin ni Odette ang Visayas at Mindanao.

May ilang lugar na posibleng di kayaning maibalik ang kuryente bago mag-Pasko tulad ng Bohol, Siargao, Dinagat, at Cebu pero susubukan pa ring maihabol.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News