Matindi ang pinsalang iniwan ng bagyong Odette sa Pag-asa Island sa Palawan.

Sa mga larawan na kuha ni Ranz Arruira, kita na natuklap ang bubong ng ilang istraktura.

LOOK: Extensive damage in Pag-asa Island in Kalayaan, Palawan after being ravaged by #OdettePH.



