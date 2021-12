Mga taga-Cebu hirap makabangon matapos ang Odette

Watch more on iWantTFC

CEBU CITY — Kanya-kanyang diskarte ang mga taga-Cebu sa kanilang pagbangon mula sa bagyong Odette.



Wala pa ring tubig at kuryente sa ilang lugar at hirap ding mag-withdraw ng pera sa bangko.

Umabot hanggang sa highway ng Mandaue City ang pila ng isang banko. Nagtitiis sa init ang mga pumipila makakuha lang ng pera sa bukas na ATM.

Wala pa ring kuryente at tubig sa malaking bahagi sa probinsiya.



Kaya ang ilan, inabangan na ang warehouse ng mga mineral water company para doon na mamili.

Nagbigay na din ng libreng tubig ang Bureau of Fire Protection. Lumibot sila sa bayan gamit ang fire truck at nilagyan ang mga sisidlan ng mga residente.

Nagsara na rin ang ilang gasoline stations sa mga bayan. Ilalaan kasi para sa hospital workers at telecommunication personnel ang petrolyo.

Sinisikap naman ng mga water at utility lines na mabalik ang kanilang mga linya bago mag-Pasko.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na ilan sa mga namatay ay nabagsakan ng mga puno.



"Relatively considering our total population of over 3.2 million Cebuanos, loss to lives was minimal but we have massive infrastructure damage, both public and private," ani Garcia.

Wala pang final assessment ang probinsiya sa mga casualty sa bagyo pero sa mga consolidated report ng PNP, umabot na sa 64 ang namatay sa probinsiya.



—Ulat ni Annie Perez, ABS-CBN News