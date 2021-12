MAYNILA—Kabilang ang hostel ni dating MYX VJ Chino Lui Pio sa mga nasirang negosyo dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette sa Siargao Island sa Surigao del Norte.

Nag-iwan ng malaking pinsala sa isla ang bagyo, ani Pio, na kasalukuyang nasa Germany.

"Doon sa isla namin, grabe po talaga. I can't explain how bad the situation is, as far as I know," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Hindi pa makontak ni Pio ang staff sa Alpas Siargao pero nakakuha na siya ng impormasyon sa nangyari sa negosyo.

Nanghihinayang si Pio sa nangyaring panibagong trahedya lalo na't kakasimula lamang ng Siargao na tumanggap ng mga turista.

"Kami po talaga ay tourism related island. That's where we get our money, that's where we get our income. This happened. I don't know how a lot of people will be able to come back from it," aniya.

Pinatayo niya ang hostel mga 3 taon ang nakalipas, kasama ang kaniyang kapatid at mga kaibigan, dahil para sa kaniya, espesyal ang isla.

Sa kabila ng dagok, naniniwala si Pio na makakabangon ang Siargao, na itinanghal na isa sa pinakamagandang isla sa mundo.

"Ako po, I'm very hopeful. Naniniwala po ako sa community namin that we are very strong as in any community in the Philippines," aniya.

Watch more on iWantTFC