Special Action Force itinalaga sa Maynila para magpatupad ng health protocols

Itinalaga sa iba't ibang lugar sa Maynila nitong Disyembre 20, 2020 ang mga miyembro ng Philippine National Police-Special Action Force para magpatupad ng health protocols kontra COVID-19. ABS-CBN News

MAYNILA — Higit 70 miyembro ng Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) ang itinalaga ngayong Linggo sa iba’t ibang places of convergence sa Maynila para ipatupad ang mga panuntunan kontra COVID-19.

Ayon kay Manila Police District (MPD) Director Brig. Gen. Leo Francisco, dagdag-puwersa ang mga miyembro ng SAF sa kasalukuyang deployment ng mga pulis ng Station 2 at 11 sa mga area ng Divisoria, Ylaya, at Recto.

“Nakikita namin sa dagsa ng tao ngayon na nalalapit na ang kapasukuhan. It’s about 5 days, lalong dumami ‘yong gustong magkaroon ng rush na pamimili,” ani Francisco.

“Ang challenge lang talaga, ‘yong pagme-maintain ng physical distancing... kasi siksikan ang tao, maliit ang lugar,” dagdag niya.

Pinayuhan ni Francsico ang SAF na ipatupad ang maximum tolerance at hangga’t maari ay huwag gamitin ang armas.

“Part of their uniform kasi ‘yong mga armas na ‘yan. At binilin ko sa kanila, that is the last resort. Wala naman sila doon sa tinatawag natin na laban para gamitin itong matataas na kalibre ng baril,” sabi ni Francisco.

Nilinaw din ni Francisco na hindi basta-basta manghuhuli, kundi sisitahin at ililista lang ang mga lumalabag. Saka pa lang sila pagmumultahin kung makikita ang paulit-ulit na pagsuway, alinsunod sa ordinansa ng lungsod.

Magbigigay din ang mga awtoridad ng face mask at face shield sa mga walang pambili o nakalimutang magdala.

Samantala, nakipagpulong si Manila Mayor Isko Moreno kay Francisco at 49 na station commander ng mga police community precinct sa lungsod para sa pagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa panahon ng Kapaskuhan.

Dito rin nilinaw ni Moreno na walang katotohanan ang usapang magpapatupad ng lockdown sa lungsod.

