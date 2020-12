P1.34 milyong halaga ng nasabat na marijuana sinunog sa Benguet

Sinunog ng mga awtoridad ang nakumpiskang P1.34 milyong halaga ng marijuana sa Benguet noong nakaraang linggo. Philippine National Police/handout

MAYNILA - Sinunog ng mga awtoridad ang nakumpiskang P1.34 milyong halaga ng marijuana sa Benguet noong nakaraang linggo.

Sinira ang 6,700 marijuana plants at 3,250 marijuana seedlings, ayon sa Philippine National Police.

Sa bilang na ito, 2,800 na halaman ang nadiskubre sa 700-square meter marijuana farm sa Sitio Bulisay, Kayapa, Bakun, Benguet noong Huwebes.

Nitong Biyernes, nasabat ang 1,400 marijuana plants na may halagang P280,000 sa Sitio Wasan, Kayapa, Bakun, Benguet.

Nasamsam naman ang 2,500 marijuana plants at 3,250 marijuana seedlings sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet nitong Sabado.

“Cannabis in the form of plants, products and its derivatives is still a dangerous drug as defined under Republic Act No. 9165 or The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002,” ani PNP chief Gen. Debold Sinas sa isang pahayag.

