Mga taga-Lahuy Island sa Caramoan sang-ayon na ibalik ang face-to-face classes

Bukod sa pag-aalalaga sa 4 na taong gulang na bunso, buong linggo ring binabantayan ni Gracie Bonto ang 3 pang anak dahil sa distance learning na ipinapatupad ng Department of Education (DepEd).

Dahil dito, minsan na lang siya makapaglako ng tindang kakanin.

"Talagang mahirap para sa akin kasi katulad ko, hindi ako nakapagtapos. Grade 8 lang ako noong nakaraan," ani Bonto.

"Napapabayaan ko po 'yong pagtutulong ko sa asawa ko na magdelihensya kasi nagtuturo sa mga bata," aniya.

Isa si Bonto sa mga magulang sa Lahuy Island sa Caramoan, Camarines Sur na sang-ayon sa ipinapanukala ng DepEd na ibalik ang limitadong face-to-face class sa mga piling lugar na may mababa o walang kaso ng COVID-19.

"Mas iba po talaga yung turo ng teacher kaysa sa aming mga magulang," ani Bonto.

Babala naman ng guro na si Windel Alvarez, maaaring bumagsak ang literacy rate kapag hindi pinayagan ang face-to-face na pagtuturo sa mga bata.

Si Alvarez ang natatanging Pilipinong guro na finalist sa Global Teacher Prize 2020.

"Dito sa amin, talagang ia-advocate naming maibalik 'yong face-to-face na delivery dito sa amin kasi kami, island community. Wala naman mga kaso ng COVID at para 'yong quality education 'yong mai-deliver namin sa mga bata," ani Alvarez.

"Ang school namin, wala pang MOOE (Maintenance and Other Operating Expenses). So, humahanap kami ng support sa mga private and foundation," dagdag niya.

Sa ngayon, nagbabahay-bahay si Alvarez kasama ang 2 pang guro para matulungan ang mga batang hirap sa pagsagot ng modules.

Kamakailan, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng DepEd na magsagawa ng dry run ng face-to-face classes sa ilang piling paaralan.

Mahigpit umano ang pagpapatupad ng health protocols sa mga lalahok sa dry run sa susunod na buwan upang masigurong ligtas ang mga bata.

Iginiit na rin ni Education Secretary Leonor Briones na mababa ang banta ng COVID-19 sa mga paaralan, base aniya sa pag-aaral na ginawa ng United Nations Children's Fund (UNICEF).

