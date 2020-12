Bagong COVID-19 facilities sa Muntinlupa, binuksan

Binuksan ang bagong solation facility at molecular lab sa Muntinlupa City nitong Sabado. Courtesy of DOTr

MAYNILA - Kahit may bakuna na laban sa COVID-19 sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubukas ng mga COVID-19 facilities sa bansa bilang pagtugon sa pandemya.

Sa ika-103rd founding anniversary ng Muntinlupa, binuksan nitong Sabado ang bagong molecular laboratory at isolation facility sa lungsod.

Ang molecular lab sa Ospital ng Muntinlupa ay operational na matapos bigyan ng accreditation ng Department of Health.

Ayon sa Muntinlupa PIO, ang RT-PCR swab test sa pasilidad ay nagkakahalaga ng P3,800 na lang. Ang mga mahihirap na residente ay maari ring makakuha ng diskwento. Makukuha ang resulta ng swab test sa loob ng isang araw lamang.

Ang bagong isolation facility naman sa Filinvest Tent sa Alabang ay may 148 na kama para sa mga COVID positive o suspected cases. Ito ang pangalawang Emergency Quarantine Facility na ginawa ng Department of Public Works and Highways sa lungsod.

Matapos ang inagurasyon ng mga pasilidad, nagpasalamat din si Mayor Jaime Fresnedi sa mga organisasyon na tumulong sa lungsod sa panahon ng pandemya. Isa sa binigyan parangal ang ABS-CBN Corporation dahil sa Lingkod Kapamilya project na tumulong aniya sa COVID-19 response and recovery initiatives ng lungsod.

Meron na lang 35 active COVID cases ang Muntinlupa mula sa higit limang libong confirmed cases.