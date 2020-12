50 teenager sa Marikina nabigyan ng mga regalo, Noche Buena packs

Watch more in iWantTFC

"Sana po matapos na po 'yong COVID saka makahanap na ng bakuna tapos maging ligtas 'yong mga magulang ko pati 'yong ibang tao."

Ito ang tanging dasal ngayong Pasko ng 15 taong gulang na si Jimboy Obinay, sa gitna ng pandemya at matapos makaranas ng matinding pagbaha dulot ng Bagyong Ulysses sa Barangay Tumana, Marikina.

Trauma umano ang idinulot ng kalamidad kay Obinay.

"Natatakot kasi baka mawalan kami ng tahanan," aniya.

Kaligtasan naman ng kaniyang pamilya ang dasal ni Mikaela Austria matapos makaramdam ng matinding takot nang halos lumubog sa baha ang kanilang bahay noong kasagsagan ng Ulysses.

"Nasa second floor po kami. Akala po namin 'yon na katapusan namin," ani Austria.

Sina Obinay at Austria ay kabilang sa 50 teenager na naapektuhan ng pagbaha sa Marikina . Sila rin ang nabigyan ng regalo at pinasaya ng "Maligayang Paslit" sa DZMM Teleradyo, katuwang ang iba't ibang grupo at sponsors.

"Gusto po namin talaga na makapiling ang mga bata, ang mga kabataan dito sa inyong lugar, para tulungan din sila makalagpas dito sa hinarap na problema ng ating bayan, dito sa COVID at lalong-lalo na itong mga karanasan natin noong mga nakaraang bagyo," ani Ging Reyes, head ng ABS-CBN News and Current Affairs.

"Nag-imbita tayo ng mga religious group para magkroon ng psychosocial activities kaninang umaga... nagpsaya naman tayo sa pamamagitan ni Papa Ahwel Paz, itinuloy natin ang programa, nagkaroon ng mga pa-raffle," kuwento ni Zaldy Naguit, public service specialist sa Teleradyo.

Dahil kailangang sumunod nsa health protocol, limitado ang bilang ng mga tao sa venue, at virtual ang karamihan sa mga aktibidad at performance ng mga Kapamilya artist.

Nakatakip man ng face mask at shield at mukha ng mga kabataan, bakas sa kanilang mga mata ang tuwa.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News