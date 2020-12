3 nalunod sa baha sa Agusan del Sur dahil sa bagyong Vicky

Nalubog sa tubig-baha ang mga bahay sa Rosario, Agusan del Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Vicky noong Disyembre 18, 2020. Retrato mula kay Phobie Jane Osigan

Tatlo ang nalunod habang isa ang pinaghahanap sa pagragasa ng baha sa Agusan del Sur dulot ng matinding pag-ulang dala ng Bagyong Vicky.

"May naitala pa ring namatay due to drowning doon sa Municipality ng San Francisco. May naitalang namatay na tatlo," ani Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr.

"[May] isang missing din doon sa Barangay Mati ng San Francisco kasi hindi pa nakita ang body," aniya.

Apektado ang mga sakahan at residential areas sa Agusan del Sur matapos malubog sa baha.

Nasa 2,285 pamilya ang naapektuhan ng baha kung saan 985 ang dinala sa evacuation centers.

Namahagi na ng family food packs ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente.

Ayon kay Cane, kahit pa pinaghandaan nila ang mga bagyo at pagbaha, ngayon lamang sila nakaranas ng matinding pagbaha sa lugar.

Plano ng local govenrment unit na mag-deklara ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng bagyo.

Sa Madrid, Surigao del Sur, nabasa ang gamit sa pagtuturo matapos bahain ang Union National High School.

Ayon sa guro na si Maurice Tajonera, umapaw ang tubig sa Subo-Carac-an River, dahilan ng pagbaha sa mga barangay ng Union at San Antonio.

Ipinakita naman ng mga residente ng Barangay Tambis sa Burauen, Leyte ang bayanihan sa gitna ng baha.

Sa video ni Sarwell Meniano, gumawa ng temporary bridge ang mga residente mula sa kawayan.

Hinawakan ng mga residente ang kawayan habang may tumatawid.

Sa Silago, Southern Leyte, gumawa rin ng temporary na tulay na gawa sa kawayan at lubid ang ilang residente ng Barangay Katipunan para makatawid sa ilog ang mga tao.

Sa Mahaplag, Leyte, nadadaanan na ng light vehicles ang kalsadang nasira ng landslide matapos itong ayusin ng lokal na Department of Public Works and Highways pero bawal pa rin ang cargo at trailer trucks.

Ayon sa PAGASA, nakalabas na si Bagyong Vicky sa Philippine area of responsibility kaninang tanghali.

Pero may namataang low pressure area umano ang state weather bureau sa may Catanduanes.

-- Ulat ni Ranulfo Docdocan