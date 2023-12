Namahagi ng gift packs ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at Joyride sa piling riders sa Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA), Quezon City. Maria Tan, ABS-CBN News

MAYNILA — Ilang araw bago ang Pasko, namahagi ng grocery items ang ilang enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa mga piling riders sa EDSA-Cubao, Martes ng umaga.

Pinangunahan ni MMDA Chairman Romando Artes ang “Ticket or Treat” program ng ahensya. Aabot sa halos 300 piraso ng noche buena package ang kanilang ipinamahagi bandang alas-8 ng umaga.

Ayon kay David Vargas, MMDA assistant general manager for operations, naninita at nagbibigay pa rin sila ng citation tickets sa mga mahuhuling lalabag sa batas trapiko, habang grocery items naman ang iaabot nila sa motoristang sumusunod dito.

“Ito ay pagbibigay balik sa mga motorista natin na mga sumusunod sa batas trapiko. Ito ay simpleng programa ng MMDA para sa Paskong ito,” sabi ni Vargas.

Magtatagal ang kanilang programa hanggang Biyernes kung saan nasa 1,000 Noche Buena items ang ipapamahagi.

Dagdag naman ni Artes, ramdam na ang patuloy na pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong papalapit na ang Pasko, lalo tuwing hapon.

Tumataas din aniya nang 15 porsyento ang traffic volume ng mga sasakyan sa EDSA tuwing afternoon rush hour mula 5 p.m. hanggang 9 p.m.

“As expected po, pabigat nang pabigat yung daloy ng traffic lalong-lalo na po sa hapon kaya po kami nananawagan sa ating mga kababayan na planuhin mabuti yung pagbiyahe lalong-lalo na po ngayong darating na Biyernes dahil ine-expect po natin na daragsa ang ating kababayan na uuwi ng probinsya,” sabi ni Artes.

Full deployment din aniya ang nasa 2,400 personnel ng MMDA ngayong holiday season.

Nakatakda silang mag-inspeksyon sa ilang terminal sa mga darating na araw “para masiguro na yung ating mananakay ay convenient, yung atin pong mga drivers ay hindi nakadroga para safe ang pagbiyahe ng ating mga kababayan,” dagdag ni Artes.

Kinakausap na rin anila ang pamunuan ng MRT at LRT para pahabain pa ang kanilang operating hours.

“Tayo po ay nakipag-ugnayan sa DOTr particularly sa MRT at LRT na kung pwede iextend yung operating hours nila para i-accommodate yun pong mga pasahero na nagsi-stay sa mall kasi extended din po yung operating hours ng mall, para po may masakyan sila pauwi,” ayon kay Artes.