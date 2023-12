MAYNILA — Inaresto sa entrapment operation ng Quezon City Police District (QCPD) ang 3 lalaki na nagbebenta umano ng pekeng complimentary tickets para sa nalalapit na Metro Manila Film Festival (MMFF).

Nasa P500 hanggang P1,500 kada ticket ang benta ng mga suspek para makapanood ng 10 pelikula.

Agad na nakipag-ugnayan ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa pulisya matapos nilang madiskubre na ibinebenta na online ang mga tickets.



"Wala pa naman kaming nire-release na passes, meron nang naka-post sa FB na nagbebenta. Nag-coordinate tayo sa police," ani MMDA chairman Romando Artes.

Magkakasunod na naaresto sa Bgy. Escopa 1 ang 3 suspek matapos tanggapin ang marked money mula sa mga operatiba kapalit ng binebenta nilang pekeng MMFF complimentary tickets.

Kinasuhan sila ng estafa through falsification of public documents at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012.

Tumanggi namang magbigay ng komento ang mga suspek.



Ayon sa MMDA, balak nilang magdagdag ng security features sa kanilang tickets.



Patuloy na inaalam kung sino ang posibleng kasabwat ng mga suspek sa ahensya.