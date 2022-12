2 Bilibid inmate sinaksak umano ni Bantag

MAYNILA — Humarap sa media nitong Lunes ang 2 inmate ng New Bilibid Prison para ikwento ang umano'y pananakit na ginawa sa kanila ni suspended Bucor chief Gerard Bantag.

Kwento ni alyas "Greg" na isang lider ng gang sa NBP, Pebrero 1, 2022 bandang 11:30 ng umaga ng ipatawag ni Bantag ang lahat ng leader ng gang.

Pagpasok sa opisina, nakita ni Greg na nakikipag-inuman si Bantag sa ibang PDL at lasing na umano.

Tinutukan umano siya ni Bantag ng patalim sa dibdib pero kalaunan ay sa hita isinaksak ang patalim.

"Nakita namin yun na lasing na. Si DG Bantag. Nagalit siya sa akin di ko alam kung ano kasalanan ko, nagtanong ako sa kanya ano kasalanan ko. Yun na bumunot na siya. Una pinunit damit ko, hinayaan ko lang akala ko punitin lang damit. Pagkatapos itinutok dito, idiniin sa akin. Pagdiin di ko na kaya sakit ba, sa sobrang sakit hinawakan ko patalim... Pagsaksak niya sa hita ko hinayaan ko na lang," ani Greg.

Pagkasaksak sa kanya ay dinala anya siya sa ospital.

Kasunod naman nito ay pinuntirya umano ang isa pang lider ng gang na si Usman.

Double blade na patalim umano ang ginamit sa kanya na itinarak sa kanyang kamay.

"Sabi niya, papatayin na kita. Diniin nya po. Ganyan po tumagos. Binunot nya ang dugo ang dami," aniya.

Sa kasagsagan ng insidente na ito, sinabi ng dalawa na naroon umano at nanonood si Ricardo Zulueta, ang dating deputy director for Security and Operations ng BuCor.

Matapos ang insidente ay hindi na nila nakita si Bantag.

Pero si Zulueta, binigyan umano sila ng tig-P50,000 kinabukasan.

"Pagdating namin, may dinukot siyang sobre, iniabot sa amin ayaw namin tanggapin tinignan ko pera. Yun ay para sa katahimikan namin, manahimik kami," aniya.

Sabi naman ni Bucor OIC Gregorio Catapang, hindi pinilit ang mga PDL at sila mismo ang nais magsampa ng reklamo kay Bantag.

"Lahat ng nilabas may ebidensya hindi ito planted. Evidence-based wala naman tayo pinaplant dito. Sila po-proteksyunn namin para ma-safe sila, hindi pwede saktan ng kahit sinoman," aniya.

Inihahanda na ang complaint-affidavit ng dalawa laban kay Bantag at nakatakdang ihain ngayong linggo.

Sasampahan din siya ng hiwalay na administrative case sa Office of the Ombudsman.

Wala pang pahayag si Bantag ukol sa akusasyon.