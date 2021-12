PH Embassy at Saudi Human Rights Commission, magtutulungan kontra Human Trafficking

RIYADH - Palalawigin pa ng Philippine Embassy sa Riyadh at Saudi Human Rights Commission (HRC) ang kanilang kooperasyon kontra human trafficking.

Sa pagpupulong kamakailan ng dalawang panig na pinangunahan ni Philippine Ambassador to Saudi Arabia Adnan Alonto at Vice Chair of the National Committee to Combat Human Trafficking (NCCHT) Deputy President Sarah Al-Tamimi sa “Bahay Kalinga", siniguro nila ang matibay na pagtutulungan ng dalawang bansa kontra human trafficking.

Photo courtesy of the Philippine Embassy in Riyadh

Kasama rin sa pagpupulong ang mga kinatawan ng Anti-Trafficking Unit ng HRC, ang Department of International Cooperation ng NCCHT at International Organization for Migration.

Naging sentro ng kanilang pag-uusap ang shelter management at attendant expenses para sa shelter wards. Inilibot nina Ambassador Alonto at Labor Attaché Fidel Macauyag ang mga bisita sa shelter facilities.

Pinuri naman ni Saudi HRC Deputy President Al-Tamimi ang mga pagsisikap ng Assistance to Nationals Section ng embahada na matulungan ang mga biktima ng human trafficking.

Photo courtesy of the Philippine Embassy in Riyadh

Ayon kay Al-Tamimi, gusto rin nilang magtayo ng mga shelter sa Saudi Arabia para sa mga biktima ng human trafficking.

Nais rin nilang matutunan ang best practices ng Philippine Embassy sa Riyadh pagdating sa paghawak ng Trafficking-in-Persons cases. Sa kasalukuyan, may walong shelter ang Philippine Embassy at POLO sa buong Saudi Arabia.

Photo courtesy of Philippine Embassy in Riyadh

Kinukukop nito ang humigit kumulang na isang libong wards. Karamihan sa kanila ay hinihintay na lang ang pinal na desisyon hinggil sa kanilang mga kaso bago mapauwi sa Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website