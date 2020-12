Tarlac governor bukas sa face-to-face classes sa 2021

MAYNILA--Bukas ang pamahalang panlalawigan ng Tarlac sa pagsasagawa ng face-to-face na klase sa susunod na taon.

Sa virtual press briefing na inorganisa ng DOLE, sinabi ni Tarlac Gov. Susan Yap na napag-usapan na rin nila ito ng DepEd at kinakailangan na lang na tukuyin ang mga partikular na lugar sa Tarlac na walang COVID-19 infection para maging pilot areas.

Makabubuti aniyang ipagpaliban ang face-to-face na klase kung mananatiling mataas pa rin ang maitatalang kaso ng COVID sa kanilang lalawigan.

“We will identify certain areas, yung mga bayan, mga barangay up in the mountains practically with zero infection walang covid we will start with those areas. Pero don po sa mga lugar na highly congested, highly poopulated, I would rather defer face-to-face dito sa mga lugar na ito," ani Yap.

Watch more in iWantTFC

Dagdag pa niya, mayroon silang 1,410 na COVID-10 cases sa buong lalawigan, subalit 90-porsyento rito ay naka-recover o gumaling na.

Nasa 160 na lang aniya ang nasa ospital ngayon at nagpapagaling. Ikalawa ang Tarlac sa may pinakamababang COVID-19 cases sa rehiyon.

Samantala, inanunsyo din ng DOLE ang pamamahagi ng mahigit P3-milyon na pondo para sa sa mahigit 800 benepisyaryo ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program sa Tarlac.

Ayon kay Labor Sec. Silvestre Bello III, kabuuang P3.38 million ang inilaan sa Tarlac para sa 803 benepisyaryo ng TUPAD program para sa mga manggagawa sa informal sector na apektado ng COVID-19 pandemic.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC