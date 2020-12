Kahit may bakuna na: Publiko dapat sumunod sa health standards, ayon sa DOH

MAYNILA - Nagpaalala ang Department of Health na huwag maging kampante ang publiko at sumunod sa public health standards kahit pa man dumating na ang coronavirus disease (COVID-19) vaccine.

Iginiit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hakbang lang ang bakuna para mapigilan ang impeksiyon pero kahit pa man paparating na ito ay dapat pa ring sundin ang public health standards.

"'Yan ang aming pinaaalalahanan na hindi po por que may bakuna ay 'wag na tayong mag-relax," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang public briefing.

"Kailangang maintindihan ng kababayan na kahit mayroon na tayong bakuna ay kailangan nang ituloy ang minimum public health standards," dagdag niya.

Kabilang sa mga minimum health standards na ipinatutupad sa ngayon ang pagsusuot ng face masks, face shield, physical distancing at paglilimita sa mga mass gathering.

Ayon naman kay Vergeire, babantayan ng mga LGU ang pagpapatupad ng mga pailaw para sa Bagong Taon, na dapat sumunod sa pandemic task force protocols.

"Ito ay pinagusapan sa IATF (inter-agency task force) at ang ating protocols sa minimum health standards ay enforced. At babantayan maigi ng ating local governments na walang crowd sa mga pailaw na ito," ani Vergeire.

Sa ngayon, pitong kompanya, kabilang ang Pfizer ang nakakausap ng gobyerno tungkol sa bakuna.

Nabanggit din ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na handa ring maglaan ang Moderna at Arcturus ng mula 4 hanggang 25 milyong doses ng kanilang bakuna.

Bukod sa tatlong kompanya, tinitingnan din ang Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia, at Sinovac, Sinopharm at CanSino ng China.

Nauna nang may alegasyon sina Romualdez, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at Sen. Panfilo Lacson na may nagpabayang opisyal, dahilan para mapurnada umano ang negosasyon sa Pfizer, na magde-deliver dapat ng 10 milyong doses sa Enero.