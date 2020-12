‘Huwag ang may sakit, nagmomotor’: Sakop ng mandatory face shield policy ihinihirit

Isang babae ang nakasuot ng face shield habang nakapila sa labas ng Jose Fabella Memorial Hospital noong Oktubre 23, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Kung dati'y face mask lang, ngayon ay obligado nang magsuot ng face shield kapag lalabas ng bahay, alinsunod sa panuntunan ng pandemic task force ng bansa.

Gayunman, may mga nalilito pa rin. Sa ilang palengke sa Metro Manila, may iilan na hindi pa gumagamit ng face shield.

Kung mayroon mang gumagamit nito, ginagawang headband, o baligtad itong sinusuot.

Hindi kasi anila sila komportable rito.

Paliwanag ng infectious disease expert na si Rontgene Solante, nakakatulong ang kombinasyn ng face mask at face shield para hindi mahawa ng coronavirus disease (COVID-19), lalo na kapag sa mga enclosed space na hindi maayos ang bentilasyon.

Pero kung nasa open spaces naman daw, sapat na ang face mask.

"The factor of uncomfortability among the public — pinagpapawisan at nagfa-fog ang face shield, nagdadrive ka ng motorcycle — that’s dangerous. On that aspect, we have to be flexible sa function of the people if that will endanger their life," ani Solante.

Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kinokonsidera nilang irekomenda ang pagpayag na hindi na magsuot ng face shield ang mga siklista na mag-isa lang sa sinasakyan.

"Itong nagfe-face shield when you do your biking ating pag-uusapan. Pero nakikita natin na we can consider this as long as alone sila at nagbibisikleta at 'pag tumigil na sila at pumunta sa matataong lugar kailangan na nilang magsuot," ani Vergeire sa public press briefing Sabado.

Maaari rin anila nilang i-exempt ang mga may medical issue o kaya mga nagmamaneho nang mag-isa.

"Yung mga exemptions 'yung mga may medical issues na individuals, ang kailangan ang oxygen. Ito naman po ay ating ikokonsidera. Pangalawa yung mga mag-isa sa kotse na nagdadrive. Hindi

irerequire," ani Vergeire.

Magpupulong ang pandemic task force sa Lunes, Disyembre 19 para pag-usapan ang polisiya.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News