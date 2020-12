COVID-19 vaccine talks ng PH, Pfizer tuloy; posibleng ikasa sa Disyembre o Enero

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tuloy pa rin ang negosasyon ng Pilipinas para makabili ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa Pfizer sa kabila ng ulat ng naunsiyaming kasunduan.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., nasa advanced stage na ang negosasyon at posibleng magkasundo sila ngayong Disyembre o Enero.

Inaasahan namang darating ang suplay sa Marso o Abril.

“Inaantay na lang po ‘yung mga tinatawag nating validation at saka ‘yung coordination from the Pfizer headquarters. At ‘yun nga po ang hinihintay natin. Once na magkaroon po kung ilan talaga ang ia-allocate sa atin ay magkakaroon na po ng pirmahan,” ani Galvez, na nagsabing sa Marso o Abril darating ang stock ng bakuna ng nasabing kompanya sa bansa.

Maaalalang inakusahan nina Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at Sen. Panfilo Lacson na nagpabaya si Health Secretary Francisco Duque III kaya napurnada ang negosasyon sa Pfizer.

Sinasabing dapat magde-deliver ito ng 10 milyong doses sa Enero, bagay na pinabulaanan ni Duque.

Sa tweet ni Locsin, ibinalita niyang nakausap na niya si US Secretary of State Mike Pompeo para tulungan sila ni Romualdez na kumbinsihin ang Pfizer na maibalik ang alokasyon na 10 milyong dose ng bakuna.

Bukod aniya sa Pfizer, tinatrabaho ni Romualdez ang negosasyon para sa 25 milyong dose ng bakuna mula sa Moderna.

Inulit ni Locsin ang paratang na naunsiyami ito dahil mayroon umanong nagpabaya.

Sa isa pang tweet, nagbabala si Locsin na malalagot ang mga taong aniya’y pinaglalaruan ang buhay ng mga Pilipino.

Tiwala naman si Romualdez na mabubuo ang kasunduan para sa COVID-19 vaccine sa mga susunod na araw, pero malamang aniyang sa ika-2 quarter ng 2021 pa darating sa bansa ang mga bakuna.

“There are many countries that obviously want these vaccines. The sooner we sign up, the better so they can schedule it. We can ask for vaccines, not the amount, but a certain percentage can be delivered a little earlier which is possible as developers ramp up production,” ani Romualdez sa panayam sa ANC.

May negosasyon din ang gobyerno sa iba pang kompanyang gumagawa ng bakuna, pero giit ni Galvez na hindi naman pinapaboran ang bakuna ng Sinovac mula China.

“Ang China po, nagbigay na po ng emergency use noong July pa. At more than 1 million rin ang nabakunahan sa kanila at ang kanilang ekonomiya, gumaganda. So, ang desisyon po namin with the vaccine experts ay hindi natin ihuhulog ang ating itlog sa isang basket. Kailangan po talaga, meron tayong portfolio,” ani Galvez.

Habang hinihintay ang pagdating ng bakuna sa Pilipinas, nagpaalala ang DOH na sumunod pa rin sa mga health protocol lalo’t unti unti na naman umanong dumarami ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News