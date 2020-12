Concrete barrier sa QC, ilang beses nang nababangga

Wasak ang harapan ng SUV at natanggal pa ang mga gulong matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa Quezon Avenue, QC. Ligtas ang driver ng SUV. pic.twitter.com/NXJtKTqfKs — Jekki Pascual (@jekkipascual) December 18, 2020

MAYNILA - Wasak ang harapan ng isang SUV matapos mabangga sa mga concrete barrier sa Quezon Avenue pababa ng Araneta underpass sa Quezon City.

Ayon sa Barangay Tatalon Fire and Rescue Volunteer o BTFRV, tila matulin ang takbo ng sasakyan dahil sa lakas rin ng pagkakabangga.

Sirang-sira ang harapan ng SUV at natanggal pa ang dalawang gulong. Natulak rin ang mga mabibigat na concrete barrier at may mga nasira pa dahil sa lakas ng tama.

Swerteng walang sugat ang driver ng SUV kahit na umikot-ikot pa ng dalawang beses ang sasakyan.

Ayon sa rescue volunteer, nakatulong ang airbag kaya ligtas ang driver.

Maraming beses na rin nagkakaroon ng aksidente sa naturang lugar.

Dagdag ng BTFRV, walang ilaw o reflector ang mga barrier kaya ‘di nakikita agad.

Ang concrete barrier ay nasa gitna ng Quezon Avenue dahil ito ang divider sa mga bababa ng underpass at sa mga magtutungo sa Araneta Avenue.

Noong isang buwan lang may sasakyan rin na bumangga sa barrier at mayroon din aniyang food delivery rider ang nabangga rin sa parehong lugar.

