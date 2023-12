PNP walang naitalang insidente sa transport strike, Simbang Gabi

MAYNILA — Nananatiling maayos at mapayapa ang sitwasyon kasabay ng nagpapatuloy na tigil-pasada ng ilang transport group ayon sa Philippine National Police.



Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo — acting chief ng PNP Public Information Office — wala silang na-monitor na anumang seryosong insidente na may kinalaman sa tigil-pasada sa iba’t-ibang lugar sa bansa.



Mananatiling nakabantay ang PNP hanggang sa pagtatapos ng strike sa Disyembre 31 at patuloy din silang magde-deploy ng mga sasaskayang magbibigay ng libreng sakay.

"Wala tayong naitala na anumang major untoward incident at umaasa nga tayo sa kabuuan nung kanilang protest rally ay wala naman tayong mae-encounter na any major problems at yun ang ipinagpapasalamat natin sa kanila dahil sumunod sila sa naging usapan natin na magiging mapayapa yung gagawin nilang protesta," aniya.

"Tuloy tuloy yung ating pagdedeploy ng ating mga mobility assets, yung ating mga mobility patrol dahil nabanggit na magtutuloy tuloy itong kanilang protest action hanggang katapusan ng taon na ito so kasabay na yan nung ating maximum deployment para na rin sa holiday season and of course diyan sa nagpapatuloy na rally ng ating mga tsuper at operator," dagdag ni Fajardo.

Naging maayos din ang pagsisismula ng Simbang Gabi at walang naitalang untoward incidents ang PNP.



Pero giit ni Fajardo, hindi sila nagpapakakumpiyansa.

"Ang lagi pong ini-istress ng ating Chief PNP ay hindi tayo mag-lower ng ating mga vigilance at i-maintain yung proactive stance natin, yung ating enhanced managing police operations particularly doon sa mga areas na ineexpect natin na dadagsain ng ating mga kababayan," aniya.

Samantala, kasabay ng paglatag ng seguridad para sa holiday season, puspusan na rin ang paghahanda ng PNP para sa Traslacion ng Poong Itim na Nazareno.



Kabilang sa kanilang paghahanda ang pagsasagawa ng threat assessment, risk factor identification, simulation at communication exercises.



Giit ni Fajardo mas magiging mahigpit ang seguridad kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City.



Sa ngayon aniya wala silang namo-monitor na seryosong banta sa seguridad sa bansa.



"[M]aximum deployment ang ilalatag natin para nga dito sa paghahanda dito sa Traslacion and as we speak nga ay naka full alert ang buong NCR," ani Fajardo.



Mananatili namang nakataas ang alerto ng PNP sa full alert status hanggang sa traslacion ng Itim na Nazareno sa Enero.