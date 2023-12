Lalaki arestado sa 'staycation modus' sa Rizal

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang isang lalaki matapos umanong tangkang pagnakawan ang isang transient house sa Rodriguez, Rizal.

Positibong itinuro ng caretaker na si "Jonah" ang 45 anyos na lalalaking suspek habang nasa Rodriguez Municipal Police Station.

Ayon kay "Jonah," ibinilin sa kaniya ng amo na magche-check in ang lalaki sa bahay. Pero sa halip umanong magbigay ng downpayment ay hiningan pa siya nito ng pera.

Hiningan ni "Jonah" ng ID ang lalaki at ipinadala sa amo pero natuklasan sa isang online group na hindi pala overnight stay ang pakay ng suspek.

"May instruction po kasi 'yong may-ari ng bahay na palabasin po siya kasi na-check po niya na may mga records po siya ng pagnanakaw," ani "Jonah."

Kaya agad humingi ng tulong si mga awtoridad si "Jonah."

"Pagpasok po dito, 'pag open po medyo ayaw niya pong magbukas... Ta's 'pag open po pagpasok nila, nakita na po nakatanggal na po lahat 'yong mga collectibles, money ni kuya, at nakabukas 'yong lahat ng drawers po," ani "Jonah."

Bukod sa koleksiyong pera ng amo, muntik nang matangay ang digicam pati alak at tools na nasa bahay.

Diretso sa kulungan ang suspek, na aminado sa krimen.

Ayon kay Col. Felipe Maraggun, direktor ng Rizal police, marami nang nabitkima ang suspek sa modus nitong "staycation modus."

"Nagbu-book siya ng ano for staycation... then 'pag nandoon na siya at mangungulimbat na ng mga ari-arian o gamit na importanteng kagamitan sa mga na-book niyang staycation houses," paliwanag ni Maraggun.

Sa imbestigasyon ng pulisya, mag-isa lang umaatake ang suspek, na hindi lang sa Rizal nambibiktima.

Kasong theft ang kahaharaping reklamo ng suspek, na nasa kustodiya ng Rodriguez police.

Hinimok din ng Rizal police ang iba pang posibleng biktima ng suspek na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa pagsampa ng karagdagang kaso.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News