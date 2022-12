Binuksan ang Palasyo ng Malakanyang sa publiko para sa pagdiriwang ng Misa de Gallo o Simbang Gabi. Karen de Guzman, ABS-CBN News

MAYNILA - Binuksan ang Palasyo ng Malakanyang sa publiko para sa pagdiriwang ng Misa de Gallo o Simbang Gabi.

Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes upang mabigyan ng pagkakataon ang publikong makibahagi sa tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko.

Sa ikatlong araw ng Simbang Gabi, marami ang dumalo sa misa ngayong Linggo sa may harap ng Mabini Hall sa loob ng Malacañang compound.

Laman ng homily ng presiding priest ang pagiging tapat ng Diyos sa kaniyang pangako, at ang Pasko, aniya, ay simbolo ng katuparan nito. Kaya hinikayat niya ang sambayanang tumupad sa anumang pangako at lakipan ito ng paggawa.

Matapos ang misa, namahagi ng libreng pagkain at inumin ang Office of the President para sa mga dumalo ng Simbang Gabi.

Inaasahang mas marami pa ang lalahok sa misa sa mga susunod na araw, na nagsisimula alas-4:30 ng madaling-araw sa harap ng Mabini Hall.

Ang mga nais dumalo ay maaaring pumasok sa Gate 6, na direktang nasa harap mismo ng Kalayaan Hall.

