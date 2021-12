Watch more on iWantTFC

MANILA—Pagkain ang pangunahing panawagan ng mga residente sa Maasin City, Southern Leyte matapos manalasa ang bagyong Odette.

Marami ang mga karatulang nananawagan ng tulong at pagkain, habang nagkalat ang mga nabuwal na puno at poste ng kuryente na nakahambalang sa daan at mga sira-sirang bahay sa lungsod.

Ayon sa residenteng si Gabriel Tabita, tinitipid na lang nila ang pagkaing natira sa kanila.

May nakahanda sanang mga relief good ang lokal na pamahalaan, pero nasira ng bagyo ang city gymnasium at nabasa ang mga relief goods.

Ayon kay Maasin City Mayor Nacional Mercado, may paparating na ngayong araw ang relief goods mula sa dswd.

Hanggang ngayon, nananatiling isolated ang malaking bahagi ng southern Leyte. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction management Office, sa 18 bayan at 1 syudad sa lalawigan, tanging Maasin City at bayan ng Macrohon pa lang ang kanilang nararating dahil sa mga nakaharang na punong binuwal ng bagyong Odette.

Sa southern Leyte Provincial Hospital, nagsama-sama na ang mga pasyenteng naka-isolate at mga hindi naka-isolate, dahil nasita ang ikalawangpalapag ng ospital.

Nasira rin ang Maasin city hall at ang 250 year-old na Maasin City Cathedral.

Nananatiling putol ang suplay ng kuryente sa Eastern Visayas. Umaasa ang mga taga-Southern Leyte na maibalik na ang suplay ng kuryente bago ang Pasko.