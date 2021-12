Watch more on iWantTFC

MANILA—Ibinasura ng Commission of Elections ang petisyon para ideklarang nuisance candidate sa pagkapangulo si dating senador Ferdinand Marcos Jr.

Sa desisyon ng second division ng Comelec, wala umanong sapat na batayan ang petisyong inihain ni Danilo Lihaylihay para patunayang panggulo lang sa halalan si Marcos.

Para maituring na nuisance candidate, dapat patunayang may intensyon itong kutyain o sirain ang proseso ng halalan, magdulot ng kalituhan sa mga botante dahil may kapareho siyang pangalan at kawalan ng "bona fide" o tunay na intensyong tumakbo.

Ayon sa tagapagsalita ni Marcos na si Atty. Victor Rodriguez, inasahan na nilang ibabasura ng Comelec ang petisyon.

Ayon kay Rodriqguez, dapat idaan ang laban sa botohan at hindi sa pagsasampa ng umano'y malisyosong nuisance petition.