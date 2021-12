Watch more on iWantTFC

MANILA—Isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Butuan at lalawigan ng Guimaras ngayong Sabado, kasama ang lalawigan ng Cebu.

Isang executive order ang inilabas ni Cebu Gov. Gwen Garcia dahil sa pinsalang hatid ng bagyong Odette.

Matindi ang traffic na naranasan sa Cebu City sa pagdagsa ng mga taong bumibili ng mga pangunahing pangangailangan matapos manalasa ang super typhoon.

Mahaba rin ang pila ng mga nag-iigib ng tubig dahil hirap pa rin ang pagdaloy ng tubig papasok sa mga kabahayan dahil sa pagbahang dala ng bagyo. Ang ilan, sa ilog muna kumukuha ng tubig dahil sa haba ng pila.

Dahan-dahan namang bumabalik ang suplay ng kuryente sa lungsod pero may ilang lugar pa ring walang kuryente at hirap sa signal at komunikasyon.

Samantala, may 4 na fast craft na lumubog sa Pier 1 ng Cebu City.

Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, uunahin ng local government unit na ibalik sa mga residente ang kuryente, tubig, at pagkain.

Nanawagan naman ng tulong ang Archbishop ng Cebu na si Jose Palma. Ayon sa kaniya, bukas ang Archdiocese of Cebu para sa mga makapagbibigay ng donasyong pagkain at iba pang pangangailangan sa mga apektado ng bagyo.

Idineklara naman ni Guimaras Gov. Samuel Gumarin Sabado ng umaga na nasa ilalim na rin ng state of calamity ang buong lalawigan sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRMO) at sa ipinasang resolution ng sangguniang panlalawigan.

Ito ay para mas mapabilis ang pag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng Odette.

Dalawang senior citizen sa Buri, Sibunag ang namatay sa gitna ng pananalasa ng Odette Biyernes ng madaling- matapos madaganan ng natumbang puno.

Idineklara rin ni Bohol Governor Art Yap na nasa state of calamity na ang buong probinsya ng Bohol sa pamamagitan ng Executive Order 65.

Isinailalim na rin sa state of calamity ang Butuan City matapos maaprubahan ng miyembro ng sangguniang panlungsod sa isinagawang session nitong Sabado ang resolusyon, dahil sa pinsalang dala ng bagyo.

Nagdala ang Odette ng malakas na ulan at hangin na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang barangay. Hindi pa rin humupa ang tubig-baha sa may Montilla Boulevard sa lungsod.

Apektado ng kawalan ng kuryente ang 16 barangay sa lungsod. Maraming mga poste ng kuryente ang nasira, at apektado rin ang tubig sa buong service area ng Butuan city water district.

Nagsiuwian na ngayong Sabado ang ibang mga pamilya na lumikas Biyernes dahil sa pagbaha.

