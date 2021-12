Kuha ng Dao PNP

CAPIZ—Nalunod sa baha ang 1 lalaki sa Barangay Poblacion Ilawod, bayan ng Dao, sa lalawigang ito sa kasagsagan ng bagyong Odette Biyernes ng hapon.

Nakilala ang biktima na si Alex Demalata, 23, at nakatira sa Barangay Duyoc.

Sa imbestigasyon, lumangoy umano ang biktima sa baha matapos tumaas ang lebel ng tubig dahil sa ulan na dala ng Odette pero makalipas ang ilang minuto ay hindi na ito nakita matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha.

Kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga awtoridad at mabilis na dinala sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Nakainom umano ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente. — Rolen Escaniel