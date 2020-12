‘Tuloy ang Pasko’: DOH umapela sa publiko na sumunod sa health protocols

MAYNILA - Umapela ang Department of Health sa publiko na patuloy na sumunod sa health protocols laban sa COVID-19 ngayong kapaskuhan.

“Itong Pasko tuloy talaga, wala tayong magagawa rito, kailangan talaga tayong magdiwang ng kapaskuhan,” pahayag ni Health Undersecretary Leopoldo Vega.

Pero kasabay ng pagdiriwang, hinimok niya ang publiko na tiyakin ang pagsunod sa health protocols lalo na kung sila ay magsasalo-salo sa Pasko at maging sa pagsalubong sa Bagong Taon.

“Dapat magkaroon tayo ng parang responsibility din sa ating kapwa,” sabi ni Vega.

Sa panayam sa programang Sakto sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Vega na dapat siguraduhin ang paglalaan ng isang metrong distansiya, tamang pagsuot ng face mask at face shield, pagtitiyak na may maaayos na bentilasyon, at paglimita sa oras ng salo-salo para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Nauna na ring nagpaalala si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang mga pagtitipon ngayong 2020 dahil sa banta ng pagkalat ng virus.

Samantala, sinabi ni Vega na tuloy ang DOH sa pagtugon sa expansion ng bed capacity ng mga ospital sa kalakhang Maynila.

“Dahil sa Bayanihan 2, nagkaroon kami ng implementasyon ng mga project na kinon-ceptualize namin last July para mag increase yung bed capacity ng public hospitals kaya makikita natin dito ang malalaking medical centers nating dito, specialty hospitals, nagsagawa ng mga upgrade ng kanilang intensive care unit at saka lalo sa Lung Center na kinonvert yung mga isolation rooms into ICU,” paliwanag ni Vega.

Nagkaroon rin aniya sila ng partnership sa Department of Public Workrs and Highways para matiyak na kaya ng mga field hospitals o pop-up hospitals na magbigay ng serbisyo o clinical management sa severe and critical cases.

“Ginawa namin ito sa may QI para extension facility ng Jose Reyes. Ito ay 100 beds, 5 pavilions yan at kayang-kayang mag serve ng critical at severe cases dahil ang pag design po riyan may oxygen pipeline,” saad niya.

Kanilang hinihingi rin ang commitment ng private hospitals hinggil sa pag-allocate ng mas maraming beds para sa COVID-19 patients.

“Sinisigurado namin itong month o next year na talagang meron tayong kapasidad for our health services,” sabi niya.

Ayon sa DOH nitong Huwebes ng hapon, nakapagtala na ang Pilipinas ng 454,447 kaso ng COVID-19, kabilang dito ang 419,902 na mga gumaling at 8,850 na mga namatay.



